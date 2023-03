Netbeheerder Alliander waarschuwt Amsterdam: krapte op stroomnet treft nu ook huishoudens

Netwerkbedrijf Alliander waarschuwt voor de overbelasting van het elektriciteitsnetwerk in Amsterdam. Dat levert volgens het bedrijf nu mogelijk ook problemen op voor huishoudens, met mogelijk knipperende verlichting en stroomuitval. Eerdere waarschuwingen van Alliander gingen vooral over het hoogspanningsnetwerk, waar vooral grotere bedrijven last van hebben.

"Waar voorheen veel bedrijven en ondernemers werden getroffen door problemen met het hoogspannings- en middenspanningsnet, verschuift de overbelasting van het net zich nu ook naar het laagspanningsnet; de straten en bewoners", aldus een woordvoerder van Alliander.

Afgelopen jaar sloten 9.213 nieuwe klanten zich in de stad aan op het elektriciteitsnetwerk van Alliander. Daarnaast verduurzamen veel consumenten hun huis, maar is het elektriciteitsnet in woonwijken op veel plaatsen nog niet berekend op de snelheid hiervan.

Verduurzaming

Het afgelopen jaar werd wel ingespeeld op deze verduurzaming in Amsterdam door het aanleggen van nieuwe kabels en elektriciteitshuisjes. Zo werden er in de stad 167 kilometer aan elektriciteitskabels gelegd en werden er 295 nieuwe of vervangen transformatorhuisjes geplaatst. Ook werden er 501 publieke laadpalen aangesloten.

Toch blijft de capaciteit van het net volgens Alliander achter, 'personeels- en materiaaltekort verlangzamen dit proces om het elektriciteitsnet uit te breiden'. Dit betekent dat zowel consumenten als bedrijven met een kleinverbruikaansluiting de komende tijd niet door het netwerkbedrijf kunnen worden voorzien van stroom wanneer het net in de wijk volraakt.

Spreiding

Voor Amsterdammers die eigen elektriciteit opwekken door middel van zonnepanelen geeft Alliander tips om ervoor te zorgen dat zij zelf het netwerk niet overbelasten door de opgewekte energie op te slaan of direct te gebruiken. "Door bijvoorbeeld de vaatwasser overdag aan te zetten of de elektrische auto op dat moment op te laden. Daarmee wordt voorkomen dat te veel elektriciteit terug het net op moet."

Voor bewoners die alleen gebruik maken van het normale net geeft Alliander het advies om ook bewust met spreiding van het gebruik van elektriciteit om te gaan. Volgens Maarten Otto, CEO bij Alliander, is dit een heftige boodschap, maar 'is de energietransitie ook een maatschappelijke verandering'.

“De vanzelfsprekendheid van energie heeft in de afgelopen decennia niet zo onder druk gestaan als nu. Dat raakt in toenemende mate ook consumenten", aldus Otto.