Toch geen filmverbod op Texel: "De burgemeester was een beetje dom"

Er komt waarschijnlijk geen filmverbod voor media om opnames te maken op Texel. De gemeente wilde in eerste instantie een meldingsplicht invoeren voor film-, radio en televisieopnames op het eiland. Maar dit plan kreeg forse kritiek van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de Texelse gemeenteraad. "Dit is niet de bedoeling geweest", zegt burgemeester Uitdehaag. "En het had ook niet zo opgeschreven moeten worden. De burgemeester was een beetje dom."

Burgemeester Uitdehaag bij de benoeming voor zijn tweede termijn op Texel - Gemeente Texel

De reactie van de journalistenbond was vrij duidelijk. Zij vinden dit een 'kwalijke vorm van beknotting van de persvrijheid'. Volgens de NVJ gaat de gemeente hierbij ook ver zijn boekje te buiten. "Het is niet mijn bedoeling geweest om de vrije nieuwsgaring in te perken", reageert Uitdehaag nu. De burgemeester wil nog wel een poging wagen om een regel te bedenken die wel voldoet aan de uitgangspunten van de NVJ en de grondwet. "Maar als dat niet lukt, dan gaan we de meldingsplicht schrappen. Zo simpel is dat." Hunted De gemeente wilde de meldingsplicht voor media-opnames op het eiland invoeren via de algemene plaatselijke verordening. En de aanleiding zijn twee programma's geweest waarbij de grenzen van de veiligheid zijn overschreden, zo vindt de burgemeester. Bij het tv-programma Hunted liep het in 2020 uit de hand met twee gevechtshelikopters die een hele ochtend bij het eiland rondvlogen. Dat was formeel een oefening van Defensie, en dit werd gecombineerd met opnames voor het programma. De pijn zat erin dat AVROTROS geen ruchtbaarheid wilde geven aan die opnames en Defensie is daar toen in meegegaan. En ook was er een incident bij het YouTube-programma Het Jachtseizoen van Stuk TV. Daarbij raakte een figurant ernstig gewond nadat hij van een brug bij de veerboot in Den Helder was gevallen.

"Als dit soort programma's de speeltuin van Texel willen gebruiken, dan nemen zij behoorlijke risico's" Burgemeester Michiel Uitdehaag

"Ik kan niet de veiligheid van het eiland en al deze mensen garanderen als dit soort zaken gebeuren", zegt Uitdehaag. Volgens de burgemeester zijn er onvoldoende hulpdiensten op Texel als het uit de hand zou lopen. "Als dit soort mensen de speeltuin van het eiland willen gebruiken, dan nemen de programmamakers onaanvaardbare risico's. Als een programma onaangekondigd op het eiland komt, dan heeft een burgemeester niet de mogelijkheid om adequaat te kunnen reageren. Simpelweg omdat er onvoldoende mankracht en hulpdiensten zijn bij een calamiteit."

Twee Apachehelikopters ter illustratie - Aangeleverd/Texelse Courant

De burgemeester snapt ook niet dat er tevoren geen contact met hem is gezocht om hierop voorbereid te zijn. "Als er een Apachehelikopter naar beneden komt zeilen, moeten er wel voldoende hulpverleners aanwezig zijn. Dit heeft ook te maken met het opschalen van de veiligheid." Defensie was volgens de burgemeester achteraf ook niet blij met de actie van de programmamakers. "Een geplande oefening is gecombineerd met dit televisieprogramma. Alleen zij hebben erkend dat het beter was geweest om hierover te communiceren." De omroep AVROTROS wilde vooraf geen bekendheid geven aan het programma. "Defensie heeft zich daarvoor laten overtuigen om de gemeente niet vooraf te informeren. Defensie heeft excuus aangeboden, dat is destijds ook goed uitgesproken."

"Als burgemeester word je eigenlijk met de rug tegen de muur gezet" Burgemeester Michiel Uitdehaag

Het gaat volgens de burgemeester niet uitsluitend om de veiligheid. "Maar dit soort acties hebben ook impact op stikstof en lawaai. Ik vind het ingewikkeld dat televisieprogramma's, die zich aan geen enkele regel hoeven te houden, boven een Natura 2000-gebied mogen vliegen. Mensen mogen in bepaalde tijdsperioden deze gebieden niet betreden. Maar die Apachehelikopters vliegen er wel overheen. Ik kan dat aan de Texelaars niet uitleggen. Dat mag ook geen reden zijn om het programma te weigeren. Maar als burgemeester word je eigenlijk met de rug tegen de muur gezet." Bij het incident bij de TESO-veerboot is de veerdienst door het ongeval urenlang gestremd geweest. "Omdat een tv-programma het nodig vond om de brug te gebruiken voor een uitzending. Ik kan ook dit incident niet uitleggen aan de Texelaars. En ook dit valt in de categorie dat het eiland geen speeltuin is. Nog los van de economische schade die dit allemaal heeft veroorzaakt."