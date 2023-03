Minister bezoekt brandweervrouwen: "In Nederland kunnen vrouwen bereiken wat ze willen"

"Ik zit regelmatig in een onderschatte positie. Mensen denken eerst even zien wat dat meisje kan, maar dat laat ik ze graag zien", vertelt Dilan Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid. Op internationale vrouwendag brengt ze een werkbezoek aan de Haarlemse brandweerkazerne.

Bij binnenkomst wordt de minister welkom geheten door negen brandweervrouwen. Tijdens een presentatie geven ze de minister uitleg over een pilot die in Haarlem loopt. "Door ondernemers zelf vaker brandveiligheid controles uit te laten voeren, gaan ze bewuster met de brandveiligheid om. Dit komt de veiligheid ten goede”, legt een brandweervrouw uit. Ze meldt gelijk dat ze niet van brand houdt. "Ik ben van de afdeling risicobeheersing", lacht ze.

De interesse van de minister is gewekt en ze begint rond te vragen. Van de groep vrouwen is het grootste deel wel van de actie of zoals ze het zelf noemen, incidentenbestrijding. De geïnteresseerde minister vraagt zich af hoe de vrouwen op hun plek terecht zijn gekomen. Een deel blijkt via hun vader het vak te zijn ingerold.

De minister spreekt haar waardering uit en wil weten wat de drijfveer van de vrouwen is. "Ik doe het voor de actie en om iets goeds te doen", zegt Rianne Felix. Ze is al zeventien jaar vrijwillig actief bij de brandweer in Heemstede en 35 jaar oud. Het is duidelijk dat het korps een belangrijke rol in haar leven inneemt. "Mijn vader was brandweerman, mijn broer is het en mijn man heb ik daar ontmoet."