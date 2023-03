Gratis broodjes als protest tegen kantineprijzen UvA: ''de kantine is te duur voor mij''

UvA studenten geven de hele week gratis broodjes weg in de Roeterseilandkantine. Dat doen ze uit protest tegen de hoge kantineprijzen. Ze noemen zichzelf de 'antikantine'. De actie kan op veel steun rekenen van medestudenten.

230307_antikantineprotest - NH Nieuws

"We kwamen voor het gratis broodje, maar het idee supporten we natuurlijk ook," zeggen twee studenten. "De kantine is te duur voor mij. 6 euro voor een lunchmaaltijd kan ik echt niet betalen," zegt een ander. De demonstranten willen dat de UvA maaltijden van 2 euro gaat aanbieden aan studenten en medewerkers, desnoods met subsidie. Er zou geen winst meer gemaakt mogen worden in de kantine, vindt de groep. Tot zo'n twintig jaar geleden hield de UvA de catering in eigen hand. Nu wordt de kantine gerund door bedrijfscateraar Cirfood, die weer lokale ondernemers inhuurt. Volgens de studenten zijn de kantineprijzen langzamerhand niet meer te betalen. Uitwijken naar winkels in de buurt dan?

"Bij veel universiteiten in Nederland en het buitenland is het eten wel gewoon betaalbaar" Nova, organisator Antikantine

"De supermarkt om de hoek is ook duur," zegt Nova, een van de organisatoren van de Antikantine. "En bij veel universiteiten in Nederland en het buitenland is het eten gewoon betaalbaar dus dat moet hier ook mogelijk zijn." Een Duitse student bevestigt dit. 'Daar is het mogelijk om voor ongeveer 2 euro eten te kopen. Niet eens een broodje maar echt een goede maaltijd.''