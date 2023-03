Dirk (81) heeft dag van z'n leven en mag nog een keer rijden in een vrachtwagen

'Het zou leuk zijn als iemand uit de omgeving zegt: laat hem maar een daggie met mij meerijden.' Met deze oproep begon het vorig jaar op sociale media. De dochter van de 81-jarige Dirk Burger uit Petten zocht voor hem een kerstcadeau, maar wist niet wat ze moest geven. Tot ze bedacht dat ze de oud-vrachtwagenchauffeur pas echt een plezier doet als hij nog één keer in een truck mag rijden. Drie maanden later gaat zijn wens in vervulling.