Ceremonie ter gelegenheid van Vrouwendag heeft effect: "Ik voel me warm en rond'

Een zingende kring vrouwen ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag. Rosa Elizabeth kreeg ze bij elkaar in het Badhuis in Haarlem, waar ze een bijeenkomst hield die veel weg had van een ceremonie.

Rosa wil met haar sessies 'tot expressie laten komen wat er in de vrouwen leeft, in de zachtheid en warmte van vrouwelijke energie.' Wie zich had opgegeven, hoefde niet te kunnen zingen. Rosa: "Dat is ondergeschikt aan de bereidheid op zoek te gaan naar je gevoel."

Zo'n 25 vrouwen deden mee aan de ceremonie en de meeste van hen waren geslaagd in de zoektocht naar zichzelf. "Ik voel me warm ", zei één van hen naderhand, "warm en rond." Een andere vrouw vertelde blijer de kring te zijn uitgekomen dan ze er inging. "Ik heb dit nooit eerder gedaan maar vond dat ik het op Vrouwendag niet aan me voorbij kon laten gaan. En het heeft gewerkt. Ik voel me heel prettig, heel kalm."