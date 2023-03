Gemeente had handhavend optreden tegen led-scherm op Dam niet mogen weigeren

Erfgoedvereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) heeft gelijk gekregen van de rechter. De gemeente had een handhavingsverzoek om op te treden tegen een led-scherm met reclames op de Dam niet mogen afwijzen en moet opnieuw een besluit nemen.

De gemeente erkende tijdens de zitting dat de reclame-uitingen in strijd zijn met de Welstandsnota. Toch wilde de gemeente 'doelmatig' optreden tegen dit soort led-schermen en 'op projectmatige basis' beginnen op andere plekken, zoals het gebied Centrum-West, de Kalverstraat en in de Negen Straatje. Ook zou het fout zijn dat er in het handhavingsverzoek van de VVAB een verwijzing naar de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht stond.

De vereniging diende het verzoek begin 2020 in en wijkcentrum d'Oude Stadt deed een paar dagen later een soortgelijk verzoek. De gemeente wees de verzoeken echter af, waarna de VVAB naar de rechter stapte.

Volgens de rechtbank heeft de gemeente dit verzoek 'te beperkt opgevat'. "De nadruk in het verzoek van eiseres ligt op de feitelijke beschrijving van het led-scherm en de reclame die daarop te zien valt en de afbreuk die dit volgens eiseres aan het stadsbeeld doet", staat in het vonnis, dat door de VVAB online is gezet. De gemeente heeft nu zes weken de tijd om het nieuwe besluit te nemen.

Geen advocaat

De gemeente moet ook 360 euro aan griffierecht aan de VVAB betalen. Normaal gesproken was daar ook het loon van de advocaat van de tegenpartij bij gekomen, maar de erfgoedvereniging had geen advocaat ingeschakeld.

"De VVAB is blij met deze uitspraak en hoopt dat de gemeente nu in vergelijkbare gevallen handhavend zal optreden, ook als er geen handhavingsverzoek is ingediend door onze vereniging", laat de erfgoedvereniging weten.