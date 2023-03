Raadsleden willen TikTok-verbod werktelefoons ambtenaren: "Data mag niet in verkeerde handen vallen"

Ook in de Tweede Kamer ligt zo'n verbod al op tafel, maar vandaag spreekt de gemeenteraad over een voorstel van D66 en Volt om het Chinese socialemediaplatform niet langer op de werktelefoons te tolereren. "Ik denk dat we niet moeten willen dat ze in China kunnen meekijken en weten wie, wat, waar hier je als ambtenaar allemaal doet en hun gegevens in verkeerde handen komt", zegt D66-raadslid Suleyman Aslami.



TikTok is herhaaldelijk op de vingers getikt door privacywaakhonden en hoewel het op papier een 'bedrijf' is, heeft de Chinese overheid er waarschijnlijk een flinke vinger in de pap. Het verbod zou de persoonlijke data van werknemers van de gemeente moeten beschermen, maar ook die van anderen. Sommige ambtenaren beschikken bijvoorbeeld over de agenda's van wethouders, anderen hebben misschien weer informatie over vitale infrastructuur van de stad op hun telefoon of laptop.