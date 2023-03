Amsterdamse driehoek bezorgd over 'hardere en zwaardere explosieven'

"Het is een volstrekt onverantwoorde vorm van misdaad waarbij gelukkig geen gewonden zijn gevallen", wijst de burgemeester op de ontploffingen in de stad. Halsema houdt er rekening mee dat dit in de toekomst wel een keer gebeurt.

De moeizame opsporing van de vaak jonge daders is volgens de driehoek frustrerend. Volgens René de Beuckelaer, hoofdofficier van justitie in Amsterdam, worden te weinig mensen aangehouden en vervolgd. "Tegelijkertijd hebben we er wel een aantal aangehouden. Probleem daarvan is dat het minderjarige jongens zijn." De straffen voor minderjarige daders zijn volgens De Beuckelaar vooral opvoedkundig.

Camera's en analyses

Daarnaast is het voor justitie lastig dat aangehouden verdachten niet praten, dat geldt ook voor diegene bij wie de explosieven zijn afgegaan. Wat helpt zijn camera's in de stad: "We hebben regelmatig beelden en op die manier proberen we erachter te komen wie. Dat lukt ons ook", aldus De Beuckelaer.

Naast cameratoezicht werken de instanties ook met analyses. "Eigenlijk onderzoeken we de hele breedte van het verhaal. Waar is het, wat voor mensen zijn het en wat voor achtergrond hebben ze? We hebben meerdere jongens aangehouden in hun woning, waarbij aanzienlijke geldbedragen lagen. We gaan dan na hoe dat geld daar is gekomen. We analyseren echt het volledige palet", aldus de hoofdofficier.

In the City en Harbour Club

Van de circa honderd explosies in de stad vonden er een paar plaats bij een aantal bekende locaties. Zo ging er binnen een dag twee explosieven af voor de deuren van Café in the City aan het Kleine-Gartmanplantsoen bij het Leidseplein en bij The Harbour Club aan de Cruquiusweg. Beide zaken werden op last van burgemeester Halsema na de explosies enkele weken gesloten. Een 16-jarige jongen werd begin dit jaar veroordeeld voor de explosie bij The Harbour Club.

Naast dat er bij een aantal horecazaken en bedrijven een explosief afging, was ook een groot aantal woningen het doelwit afgelopen jaar. Zo werden in meerdere stadsdelen de voordeuren uit hun voegen geblazen - zoals aan de Emanza in Zuidoost, in de Lutmastraat in de Diamantbuurt en in de Laurierstraat in het centrum.

Op IJburg ging afgelopen jaar bij hetzelfde appartement twee keer een explosief af, beide keren was dit binnen in het gebouw. Naar aanleiding van de explosies besloot de burgemeester camera's te plaatsen in de buurt. Dat gold overigens voor meer buurten na de explosies, zo werden onder andere in de E-buurt in Zuidoost en in de Diamantbuurt ook camera's geplaatst.