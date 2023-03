'Ome Joop' de oudste conciërge van Nederland is op 96-jarige leeftijd overleden

Joop Scholts uit IJmuiden is vorige week op 96-jarige leeftijd overleden, zo heeft zijn familie bekend gemaakt. Als conciërge was Scholts 57 jaar lang verbonden aan het Maritiem College in IJmuiden, waarvan 37 na zijn pensioen.

NH Nieuws / Dennis Mantz

Langer dan een halve eeuw was Joop Scholts de conciërge op het Maritiem College in IJmuiden. Leerlingen en docenten waren dol op hem en betitelden hem met de bijnaam 'Ome Joop'. Voor al zijn verdiensten ontving Scholts in 2011 een lintje en werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Super lief Een paar jaar terug maakte NH Nieuws een reportage over de oudste conciërge van Nederland. Daar vertelde Joop dat hij ondanks zijn hoge leeftijd, nog altijd erg genoot van zijn werk. Hij kon zelfs niet zonder. Het hield hem jong. Dat de IJmuidenaar geliefd was op zijn school, bleek wel uit de enthousiaste reactie van de scholieren. "Hij is super aardig", vertelde één van hen. Bekijk de hele reportage hieronder, tekst loopt door onder video.

'Ome Joop' (95) uit IJmuiden niet te stoppen als conciërge - NH Nieuws

"Zijn leven was tuinieren, werken, boten, vissen, glinsterogen..", valt er te lezen in zijn rouw advertentie. Joop Scholts is in besloten kring begraven. Woensdagmiddag werd er op 'zijn' school een speciaal herinneringsmoment georganiseerd. Docenten, (oud)studenten, iedereen was welkom om daar een laatste groet te doen aan hun 'Ome Joop'.