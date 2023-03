Amsterdam aA nl Bewoners Amsterdamse binnenstad kunnen niet wachten op komst paaltjes: "Ik ben blij"

Als het aan de gemeente en sommige bewoners ligt, zijn rijdende auto's over de bruggen bij Brouwersgracht, Blauwburgwal en Prinsengracht verleden tijd. De gemeente wil namelijk paaltjes plaatsen op de bruggen, zodat het voor auto's niet meer mogelijk om over de brug te rijden. De reden is simpel: het is veel te druk bij de bruggen.

In bijna alle gevallen gaat het om vaste (uitneembare) palen, met uitzondering van één verzinkbare paal die de kade van de Keizersgracht met de Haarlemmerbuurt verbindt. Mochten de plannen doorgaan, dan is het voor automobilisten niet meer mogelijk om binnen de westelijke grachtengordel van de ene naar de andere buurt te rijden. Er is een uitzondering voor bestemmingsverkeer, waarmee de gemeente bewoners ondernemers en 'hun gasten' bedoelt. 15 tot 25 procent minder drukte De gemeente verwacht dat de drukte door het plan tussen de 15 en 25 procent afneemt. En naast de palen wordt ook het in het noordelijke deel van de Marnixstraat éénrichtingsverkeer ingesteld. Met de palen wil de gemeente het sluipverkeer in het gebied aan banden leggen. Via de grachten zoekt het verkeer een snellere route dan hoofdroutes als de Nieuwezijds Voorburgwal en Marnixstraat, die daarvoor bestemd zijn.

"De stad moet ook wel een beetje leefbaar blijven, anders wordt het een soort Venetië" Buurtbewoner