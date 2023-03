Hoornse Lisa Hoogeveen na haar nieroperatie: "Ik voel mij tien keer beter"

Een maand na haar nieroperatie, gaat het een stuk beter met Lisa Hoogeveen uit Hoorn. Maandenlang was ze op zoek naar een nier. En na een emotionele oproep op social media, kwam vrij snel een donornier beschikbaar. Ze is redelijk positief over haar herstel. "Met mij gaat het boven verwachting goed, moet ik zeggen."

Lisa in het Amsterdam UMC voor nierdialyse - Lisa Hoogeveen

De Hoornse Lisa wordt in de zomer van 2021 getroffen door het Syndroom van Goodpasture. Ze verliest in korte tijd haar nierfuncties, en is aangewezen op dialyse in het ziekenhuis. Vanwege haar antistoffen blijkt het vinden van een geschikte donor geen gemakkelijke opgave, maar hoe anders is Lisa's situatie een maand later.

Wereldnierdag Ieder jaar wordt op de tweede donderdag van maart Wereldnierdag georganiseerd. Volgens de Nierpatiënten Vereniging Nederland, NVN, worden op deze dag vele activiteiten gehouden. Hieronder vallen kookworkshops, voorlichtingsbijeenkomsten en lezingen. Ook wordt voorlichting gegeven op scholen. Hiermee wil de NVN zoveel mogelijk mensen informeren over het belang van een gezonde leefstijl en gezonde voeding om nierschade te voorkomen.

Nadat WEEFF/NH Nieuws haar begin februari belt over de voortgang van de zoektocht vertelt ze dat er nog geen geschikte donor is gevonden. Vierentwintig uur later ligt Lisa op de operatietafel, omdat er tóch een match blijkt te zijn met een persoon die daarvoor is overleden. Er volgt een revalidatieperiode, waarbij Lisa ongeveer tien dagen in het ziekenhuis moet blijven.

"Je blijft voor altijd nierpatiënt, maar dankzij m'n nieuwe nier heb ik m'n vrijheid weer terug!" Lisa Hoogeveen

Inmiddels gaat het een stuk beter met de moeder van twee jonge kinderen. "Met mij gaat het boven verwachting goed, moet ik zeggen", laat Lisa weten. "De pijn in mijn buik is inmiddels weggezakt en ik kan ook een stuk beter lopen. Hoewel het natuurlijk niet altijd even goed gaat, voel ik mij nu tien keer beter dan eerder." Voor altijd nierpatiënt Haar nieuwe nier functioneert momenteel voor twintig procent. Omdat het gaat om een postmortale nier is de verwachting dat deze functie de komende tijd verhoogd wordt. Toch wordt er een kanttekening geplaatst bij al haar positivisme. "Er komt toch meer bij kijken dan je denkt", licht ze toe. "Je blijft voor altijd nierpatiënt, en maakt altijd nog kans op nierziektes." Maar het feit dat zij inmiddels niet meer aangewezen is op nierdialyse en bijna alles weer kan eten en drinken geeft haar een enorm gevoel van vrijheid. Orgaandonatie is belangrijk Met de manier waarop Lisa geholpen kon worden in een 'uitzichtloze' situatie is zij voor het ziekenhuis waar ze verbleef een blijvende inspiratie geworden. "Wat ik mooi vind, is dat ik hoop kan geven aan anderen", vertelt ze aan WEEFF/NH Nieuws. "Dat er in welke situatie je je ook bevindt iemand kan zijn die je met een donororgaan kan helpen. Daar moeten mensen zich aan vasthouden." Dat mensen zich aanmelden als donor is ontzettend belangrijk, gaat de Hoornse verder. "Nu ben je al standaard donor, tenzij je bezwaar maakt", zegt Lisa. "Dat helpt al enorm. Met het doneren van organen kun je in principe al het leven van vijf verschillende mensen redden. Dat moet iedereen een goede reden geven om erover na te denken."