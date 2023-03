Shuttlebus van Museum van de 20e eeuw in Hoorn groot succes

Het museum van de Twintigste Eeuw in Hoorn zet sinds augustus 2022 een shuttlebus in voor bezoekers. Binnen zes maanden heeft het busje, waar acht personen in passen, 7700 mensen vervoerd. ''Bezoekers zijn erg blij met de shuttlebus. Dat is fijn om te horen'', vertelt directeur Hans Stuijfbergen.

Shuttlebus van Museum van de Twintigste Eeuw - Hans Stuijfbergen

De shuttlebus rijdt gedurende de hele week tig keer op en neer om bezoekers van station Hoorn, parkeerterrein De Nieuwe Wal en Visserseiland op te halen. Na afloop van het bezoek brengt de bus hen ook weer terug. Het initiatief startte om ervoor te zorgen dat mensen die slecht ter been zijn gemakkelijk bij het museum kunnen komen. Deze was anders moeilijk bereikbaar voor hen. ''Bij slechte weersomstandigheden is het voor bezoekers ook prettig om mee te rijden, zo komen ze droog over'', vertelt Hans.

Positieve reacties De shuttlebus valt erg in de smaak. Tijdens de voorjaarsvakantie was het lekker druk. Er werden gedurende de week maar liefst 960 passagiers vervoerd. ''Mensen zijn enthousiast over de service. Ze vertellen ons dat ze dit elders nog nooit hebben meegemaakt en het erg fijn vinden'', zegt Hans terwijl hij lacht. De shuttlebus haalt zeven dagen per week passagiers op en zorgt ervoor dat zij veilig en droog bij het museum aankomen. Door een belletje te plegen weten de chauffeurs precies waar ze moeten zijn en wordt iedereen op de gewenste plek opgehaald. De chauffeurs doen het werkt geheel vrijwillig. Mede door hun inzet is het mogelijk om zoveel mensen te vervoeren.