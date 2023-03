Tropenmuseum eert Arabische vrouwelijke artiesten met tentoonstelling Diva's

Het is nationale vrouwendag, en niet geheel toevallig ook de eerste expositiedag van de tentoonstelling Diva's in het Tropenmuseum. Diva’s vertelt over de levens en carrières van vrouwelijke sterren uit de Arabische muziek- en filmwereld van de jaren twintig tot en met de jaren zeventig: "Nog steeds populair, voelbaar en een inspiratie voor activisten in de regio."

"De tentoonstelling is afkomstig uit Parijs", vertelt tentoonstellingsmaker Fredric Baas. Zo was de expositie eerder te zien in het Institut du monde arabe in Parijs in 2020 onder de titel Divas: D'Oum Kalthoum à Dalida. "Het onderwerp sprak ons als museum aan. Het past goed bij de missie van het museum om wereldburgerschap te promoten en laat de rol die vrouwen in die periode speelde, goed zien", aldus Baas.

Namen als Umm Kulthum, Asmahan, Warda en Fairuz staan centraal in de vierdelige tentoonstelling, die de bezoeker meeneemt van begin vorige eeuw tot nu: "Dit is de eerste ruimte, daar belanden we in het Caïro van de jaren 20 van de vorige eeuw. De 'roaring twenties' speelden zich zeker ook in Caïro af. Het was een bruisende stad, met nachtclubs, cabaret en een hele belangrijke rol voor vrouwen", vertelt Baas terwijl hij ons rondleidt.