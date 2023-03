Hoe speciaal bankje van generatie tot generatie wordt gebruikt bij bruiloft

Wat begon als een eenmalige gebeurtenis is inmiddels uitgebloeid tot een traditie. Dominique trouwde gisteren, net zoals de moeder en oma van haar man Leon, in het Oude Raadhuis in Wervershoof. Met daarna een foto op een voor hun belangrijk bankje. "Het is voor iedereen extra speciaal dat er al drie generaties lang op dezelfde plek wordt getrouwd", vertelt de bruid.

Het bruidspaar was al eens eerder wezen kijken bij de locatie in Wervershoof, hier stond inderdaad een bankje. Alleen dit bankje bleek niet het bankje waar de schoonmoeder en oma van Dominque op hebben gezeten tijdens het maken van hun trouwfoto's. Dus begon de zoektocht naar dat specifieke bankje.

Het plan zag er oorspronkelijk anders uit. Dominique en Leon zouden gewoon gaan trouwen in een zaaltje ergens in Wognum. Het bruidspaar kwam echter snel op andere ideeën toen er een oud fotoalbum, die inmiddels al bijna uit elkaar viel, uit de kast werd getrokken. ''We waren bij mijn schoonmoeder thuis toen ze haar trouwfoto's aan ons liet zien. Daar zagen we een bekend bankje voorbij komen'', zegt Dominique.

Een heuse zoektocht

Medewerkers van de trouwlocatie in Wervershoof kwamen erachter dat het meubel is doorverkocht en in bezit zou zijn van iemand uit Wognum. ''Na contact op te hebben genomen met, wat wij dachten, de eigenaar van het bankje werd duidelijk dat ook hij deze niet meer had. Wel wist hij over welk bankje het ging'', vertelt Dominique enthousiast.

Al snel werd duidelijk dat het originele bankje in bezit is van de gemeente Medemblik. Na een kort telefoongesprek was alles geregeld. Het bruidspaar mocht het bankje lenen en voor eventjes terugzetten op de plek waar deze vroeger stond. ''Het was eigenlijk best leuk om uit te zoeken waar het bankje zich bevond'', klinkt het lachend.

Na het jawoord plofte het bruidspaar gelijk op het bankje om trouwfoto's te maken. Wie weet wordt de traditie nog wel voortgezet door de toekomstige generaties.