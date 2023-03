Al vijf jaar zijn deze Zaanse streekproducten een groot succes

In de winkel worden er verschillende streekproducten verkocht. Zo ook handgemaakte zeep. Het belangrijkste ingrediënt van de verschillende zeepjes, die worden gemaakt op de Zaanse Schans, is volgens eigenaresse X Zaanse cacaoboter. "We maken onze zeepjes zo milieuvriendelijk door geen plastic of dierlijke vetten te gebruiken. Ook hebben we QR-codes op de verpakkingen staan, deze verwijzen je naar een video waarin wordt laten zien hoe dat product wordt gemaakt."



Hieronder worden de lokale producten gemaakt. Tekst gaat door onder de video.