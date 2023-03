Hack legt groot deel systemen bij Westfriese zorgorganisatie Wilgaerden plat

De computersystemen van de Westfriese zorgorganisatie Wilgaerden zijn afgelopen weekend gehackt. Als gevolg van de cyberaanval zijn de gehackte en nog een aantal andere systemen van het bedrijf offline gehaald. De organisatie, die meerdere woonzorgcentra voor ouderen en gehandicapten heeft, is daarom al dagen niet of heel slecht bereikbaar.

In een persbericht laat de organisatie via hun website weten afgelopen weekend getroffen te zijn door een cyberaanval. De hack kwam aan het licht nadat er in het weekend hinder werd ondervonden met de computersystemen. Nader onderzoek wees uit dat het om een hack ging.

Systemen plat

Volgens woordvoerder Frederique Hermie doet Wilgaerden er alles aan om de hack zo snel mogelijk te verhelpen. Ze laat weten dat het nog onduidelijk is of en wat voor gegevens er mogelijk bij de hack gestolen zijn. "Onze ICT-medewerkers zijn samen met externe experts druk bezig de hack te verhelpen." Om dit onderzoek zo goed mogelijk uit te voeren, zijn de gehackte en nog een aantal andere systemen direct offline gehaald. "We hebben hierbij het zekere voor het onzekere genomen, met als gevolg dat we op dit moment minder goed bereikbaar zijn."

De slechte bereikbaarheid heeft volgens Hermie geen grote gevolgen voor de zorgwerkzaamheden. "Alle directe lijntjes met cliënten lopen zoals altijd. Alleen de indirecte lijntjes met bijvoorbeeld leveranciers gaan via een kleine omweg en duren wat langer."

'Koffiedik kijken'

Hoe de hack ontstaan is en wie er mogelijk achter zit is volgens Hermie op dit moment 'koffiedik kijken'. "We wachten het onderzoek af voordat we conclusies kunnen trekken." Het is onduidelijk hoelang de systemen offline blijven. "Iedereen zet alles op alles om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen."