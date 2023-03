Bosnische Neira motiveert Oekraïense vluchtelingen: "Als ik jullie zie, dan zie ik mezelf"

Als iemand weet hoe is het om te moeten vluchten voor een oorlog, is het Neira Becar wel. Toen ze 10 jaar oud was, vertrok ze met haar familie vanuit Bosnië naar het veilige Nederland. Op het Martinuscollege in Grootebroek gaf ze een presentatie aan Oekraïense vluchtelingen. "Als je sterk uit een oorlog komt, krijgt niets je meer klein."

De Bosnische Neira voor de klas - NH Nieuws

De twee uur lange weerspiegeling van haar eigen verleden grijpt haar aan. Als de presentatie op het Martinuscollege erop zit, breekt Neira. "Als ik jullie zie, dan zie ik mezelf", zegt ze geëmotioneerd tegen de twintig leerlingen in het lokaal. Dertig jaar geleden vluchtte Neira met haar familie vanuit Sarajevo naar Nederland. Ver weg van de kogels, weg van de oorlog. Ze kwam terecht in Grootebroek en verhuisde een jaar later naar Hoorn. Ze behaalde haar VWO-diploma en werkt nu onder meer op de Vrije Universiteit in Amsterdam en als tolk. Op uitnodiging van Antoine Reijns van het Martinuscollege - die haar nog meemaakte op het Oscar Romero - gaf ze een presentatie aan Oekraïense kinderen die hetzelfde mee moeten maken.

"Soms is het moeilijk om met school bezig te zijn. Dan denk je veel aan de oorlog, aan thuis." Ola - vluchtte uit Oekraïne

Alleen hoop is sterker dan angst, verschijnt tijdens de presentatie op het bord. "De toekomst voor deze kinderen is heel onzeker. Ze weten niet of ze terug naar huis gaan, of hier blijven", weet Neira. "Ik probeer de leerlingen te motiveren. Om ze te laten inzien dat hier heel veel mogelijkheden zijn. Dat ze hun dromen kunnen najagen, ook in Nederland." Ola (18) is nu een jaar in Nederland en spreekt al behoorlijk goed Nederlands. "Soms is het moeilijk om met school bezig te zijn. Dan denk je veel aan de oorlog, aan thuis. Maar praten met vrienden en vriendinnen helpt daarbij. Ik wil zelf graag arts worden of misschien scheikunde gaan studeren." Ze heeft goed geluisterd naar Neira. "Ik wil er alles aan doen om mijn dromen uit te laten komen."

Spreuk uit de presentatie van Neira - NH Nieuws / Michiel Baas

Zelf was Neira 10 jaar toen ze in Nederland aankwam. De Balkanoorlog heeft haar sterker gemaakt, stelt ze. "Als je eenmaal een oorlog hebt meegemaakt en je komt daar sterk uit, dan maakt niets of niemand je meer klein. Een oorlog is één van de ergste dingen die je kunt verzinnen. Je hebt niets meer en moet weer vanaf nul beginnen. Als je dat kunt, dan kun je alles aan."

"Je hebt niets meer en moet weer vanaf nul beginnen. Als je dat kunt, dan kun je alles aan." Neira Becar - vluchtte uit Bosnië

In de twee uur lange les vertelde ze niet alleen over haar eigen verleden, maar daagde ze de leerlingen ook uit om de eigen talenten te benoemen. Om zo bewust naar de toekomst te kijken, waar die zich dan ook gaat afspelen. "Het is belangrijk om alle kansen die je krijgt met beide handen aan te pakken. Ik hoop dat deze kinderen dat ook gaan doen."