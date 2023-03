Onbekend schilderij in Hilversum voor recordbedrag onder de hamer: "Dit maken we niet vaak mee"

Een kunstwerk dat vorige week geveild werd bij veilinghuis Van Spengen in Hilversum heeft voor veel verbazing gezorgd. Het stond in de catalogus voor 150 euro te koop, maar het ging uiteindelijk voor 13.000 euro onder de hamer. "Het is een prettige en spannende verrassing", vind Babbe van der Veer, taxateur en kunsthistorica bij Van Spengen.

Dé grote vraag is door wie het kleine schilderij is vervaardigd. "Het schilderijtje kwam bij ons binnen als volledig onbekend. We wisten alleen iets over de herkomst, niet wie het geschilderd had." Bij Van Spengen hebben ze daarom voor de veiling geprobeerd onderzoek te doen naar de herkomst ervan. Maar dat is nog knap lastig, zo blijkt. "Het is ongesigneerd. We kunnen geen kunstenaar erbij plakken waarvan we denken: deze hoort er echt bij."

Groningen

Toch zijn er wel lichte vermoedens wat betreft de vervaardiger. "Je ziet een landschap. Het werk is impressionistisch en los geschilderd." Daarbij merkt Babbe op dat het landschap op een heel interessante manier is geschilderd. "Dat zie je aan de uitgesproken verfstreken, ingekleurd met pastelkleuren."

Bij Van Stengen denken ze dan ook niet dat het schilderij afkomstig is van een amateur. Maar toch kunnen ze niet honderd procent garanderen welke kunstenaar het dan wel is geweest. Het vermoeden bestaat dat het schilderij vervaardigd is vanuit de Groninger Kunstkring De Ploeg. "De stijl van het schilderij in combinatie met de tijdsdatering, komt namelijk overeen met de manier waarop zij schilderde."

Uitzonderlijk

Los van het mysterie, was het vorige week een heel bijzondere dag voor de kunstveiling in Hilversum. Zoiets maken ze bijna nooit mee, laat staan bij een modern schilderij. "Het maakt het daarom ook voor ons écht leuk."