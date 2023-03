Journalistenvereniging NVJ dringt bij Texel erop aan niet een filmverbod in te stellen

Als het aan de gemeente Texel ligt, komt er een filmverbod. Aanleiding zijn de opnamen in 2020 van het tv-programma Hunted waarbij onaangekondigd twee Apachehelikopters een ochtend boven het eiland vlogen. Nu wil Texel beperkingen opleggen voor het filmen op de openbare weg. Een kwalijke zaak, vindt journalistenvereniging NVJ, die er bij de gemeente dan ook op aandringt om het filmverbod niet op te nemen in de verordening.

Aanleiding hiervoor is een incident uit 2020, waarbij onaangekondigd Apachehelikopters werden ingezet en laag vlogen over het eiland voor opnamen van het tv-programma Hunted. Burgemeester Michiel Uitdehaag was woest en eiste excuses : "Texel is geen speeltuin." Om zulke situaties in de toekomst te voorkomen, is nu deze aanpassing voorgesteld.

Volgens Bruning handelt de gemeente hiermee in strijd met artikel 7 van de grondwet (vrijheid van meningsuiting en censuurverbod). "De benadering moet echt andersom zijn: daar waar een filmactiviteit de openbare orde ernstig zou verstoren kan een beperking worden opgelegd. Maar dus nooit met een vereiste van voorafgaande toestemming."

De gemeente heeft aangegeven dat (lokale) nieuwsmedia niet onder deze regel vallen, en dat ze dit duidelijk wil maken in de verordening. Maar dat doet voor de NVJ niet ter zake: "De uitzondering die gemaakt wordt voor nieuwsmedia doet hier niet aan af." Met daarbij wel de kanttekening dat dit nog niet is gebeurd en de gemeente met het huidige voorstel ook nieuwsmedia kan verbieden om opnamen te maken als daar geen melding van is gedaan.

Onaanvaardbaar

Verder vindt de journalistenvereniging NVJ dat de gemeente niet eens mág besluiten om een filmverbod in te stellen. Het eiland is immers geen privégrond. "Daarom zijn dit soort restricties in onze optiek volstrekt onaanvaardbaar. We rekenen erop dat de gemeenteraad deze aanpassing zal blokkeren." De raad zal zich er vanavond over buigen.

Aad van Gils van Radio Texel heeft aan Villamedia laten weten dat hij gebruik zal maken van zijn recht om in te spreken tijdens de vergadering. "Daarbij is ook de lokale pers vertegenwoordigd en die zal daar zeker op reageren", aldus Van Gils.