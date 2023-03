Opgeblazen deuren en vernielde gevels: circa honderd explosies in 2022

In de stad hebben vorig jaar ongeveer honderd explosies plaatsgevonden bij woningen en bedrijven. Dat schrijft burgemeester Halsema namens de driehoek (burgemeester, politie en justitie). Dit jaar staat de teller inmiddels op minstens 14 explosies bij woningen en/of ondernemingen. Volgens de burgemeester is de invloed van drugsmisdaad in Amsterdam niet meer een 'ver van je bed wereld' en is de verharding van de drugswereld goed zichtbaar.

Uit het jaarlijkse rapport blijkt dat de georganiseerde (drugs)criminaliteit een van de grootste opgaven voor Amsterdam en de driehoek is. "De verschillende uitingsvormen van georganiseerde drugscriminaliteit zijn onverminderd zichtbaar in Amsterdam en hebben een grote invloed op de veiligheid", aldus Halsema.

Zo zag de politie een 'fors aantal aanslagen met explosieven' die voor een gedeelte gerelateerd zijn aan conflicten uit de georganiseerde criminaliteit. Afgelopen jaar vonden ongeveer honderd explosies plaats voor woningen en bedrijven, plofkraken daarin niet meegerekend dus.

In the City en Harbour Club

Van de circa honderd explosies in de stad vonden er een paar plaats bij een aantal bekende locaties. Zo ging er binnen een dag twee explosieven af voor de deuren van Café in the City aan het Kleine-Gartmanplantsoen bij het Leidseplein en bij The Harbour Club aan de Cruquiusweg. Beide zaken werden op last van burgemeester Halsema na de explosies enkele weken gesloten. Een 16-jarige jongen werd begin dit jaar veroordeeld voor de explosie bij The Harbour Club.

Naast dat er bij een aantal horecazaken en bedrijven een explosief afging, was ook een groot aantal woningen het doelwit afgelopen jaar. Zo werden in meerdere stadsdelen de voordeuren uit hun voegen geblazen - zoals aan de Emanza in Zuidoost, in de Lutmastraat in de Diamantbuurt en in de Laurierstraat in het centrum.

Op IJburg ging afgelopen jaar bij hetzelfde appartement twee keer een explosief af, beide keren was dit binnen in het gebouw. Naar aanleiding van de explosies besloot de burgemeester camera's te plaatsen in de buurt. Dat gold overigens voor meer buurten na de explosies, zo werden onder andere in de E-buurt in Zuidoost en in de Diamantbuurt ook camera's geplaatst.