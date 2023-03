Restauranthouder Thom zamelt met speciaal menu 10.000 euro in voor Alzheimer Stichting

Met een speciaal 'vergeet-me-niet'-menu zamelde Thom Klarenbeek van het Ankeveense restaurant 1244 in een week tijd 10.000 euro in voor de Alzheimer stichting. Dit deed hij voor de vroeg-dementie van zijn 'bonusvader' Rob (61). "Dat is mega. We hebben een ontzettend drukke week gehad", vertelt hij tevreden aan NH Nieuws.