Afvalheld Thamar veegt de Haarlemse straten schoon: "Je vindt zelfs volle katheterzakken, heel vies"

Zon, sneeuw, hagel of regen. Niets houdt 'de afvalhelden' tegen. Deze week worden vuilnismannen en -vrouwen in het zonnetje gezet, vanwege de Week van de Afvalhelden. En het is ook nog eens Internationale Vrouwendag. Een mooi moment dus om eens mee op pad te gaan met de 38-jarige Thamar, die de straten in de regio Haarlem al zes jaar schoonhoudt.