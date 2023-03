Molens, meisjes en Monet: echte Zaanse kunst in het Zaans Museum en meer mooie tips voor het weekend

Wekelijks komt de Culture Club-redactie van NH met drie uitgaanstips voor de komende week: optredens, tentoonstellingen of andere culturele gebeurtenissen in de provincie die je niet mag missen. Deze week aandacht voor echte Zaanse kunst in het Zaans museum, poppodium de Vorstin in Hilversum viert jubileum en de finale van de Rob Acda Award in het Patronaat in Haarlem.

Zaanse kunst in het Zaans museum - NH Nieuws

Uitgaanstip 1: Typisch Zaanse kunst in Zaandam De Zaanstreek staat bekend om zijn harde werkers, niet lullen maar poetsen is het credo. Toch is er in de loop der tijd ook veel kunst gemaakt in dit schilderachtige gebied. Kunst van Zaanse schilders en fotografen maar ook van beroemde kunstenaars van buiten, zoals Claude Monet, de Franse impressionist die voor langere tijd in de Zaanstreek woonde en werkte.

De Zaanstreek is aantrekkelijk voor kunstenaars vanwege het authentieke veenlandschap met zijn vele slootjes, de vele molens van de Zaanse schans maar ook de rafelranden en de moderne industriele panden naast kleine Zaanse huisjes. In de tentoonstelling zijn moderne foto's naast oude schilderijen geplaatst. Zo hangt een schilderij van Cees Bolding van twee kinderen uit 1942 in oorlogstijd naast een foto van Robin de Puy van twee jongetjes die zich vervelen in het Zaandam van nu. En zo hangt er een typisch Zaans meisje op een schilderij uit de 19e eeuw naast een foto van een Zaans meisje van nu. Als je de kunst zat bent kun je door de enorme ramen het Zaanse landschap bewonderen.

De tentoonstelling Kunst uit de Zaanstreek is voorlopig dagelijks te zien in het Zaans Museum in naast de Zaanse Schans in Zaandam.

Uitgaanstip 2: De Vorstin Hilversum viert jubileum Poppodium de Vorstin in Hilversum viert dit weekend zijn 12,5 jarig jubileum met een spetterende programmering. Het jubileumfestival begint op donderdag met een speciale editie van Patat Speciaal met optredens van de Belgische rocksensatie Ramkot, de britrockers van Queen’s Pleasure en de troubadours van Silver Lake. Vrijdag 10 maart is er een optreden van de Venlose rapper Jiri11, die bekend werd met hits als ‘Barkie Op Zak’ en ‘Glo’d Up’. Op zaterdag 11 maart staan de oude rotten uit Limburg Rowen Heze op het podium en maken zij er met hun polka's, Texe mex en ballads er een waar feestje van. En top of the bill is neo-soul legende Angie Stone, die op zondag 12 maart naar de Vorstin komt. Voor oud-medewerkers van het Tagrijn, de voorloper van de Vorstin, is er op zaterdag een reünie. Het jubileumweekend in de Vorstin in Hilversum duurt van donderdagavond 9 maart tot en met zondag 12 maart.

Uitgaanstip 3: Rob Acda Award in Haarlem Zondag 12 maart vindt in het Patronaat in Haarlem de bloedstollende finale van de Rob Acda Award 2023 plaats. De Rob Acda Award is een professionele muzikale competitie voor veelbelovende muzikanten uit Haarlem en omstreken. Door deel te nemen aan de competitie krijgen muzikanten de kans om hun muzikale carrière een boost te geven. Bekende winnaars en finalisten zijn Ethereal, Stuurbaard Bakkebaard, The Sheer, The Hype en FunkAbilities (voorloper Chef'Special). In deze finale staan MarynCharlie, L’Asset, Lucas Rens, Daisy Bellis en CHAI. Nu nog onbekend maar na deze avond misschien wel op weg naar een glanzende carrierre. Finale van de Rob Acda Award in het Patronaat in Haarlem op zondag 12 maart.