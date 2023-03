Race tegen de klok: zorgt referendum voor uitstel omstreden parkeerbeleid Haarlem?

Ongeveer veertig mensen kwamen dinsdagavond af op een bijeenkomst van drie oppositiepartijen over het Haarlemse parkeerbeleid. De gemeenteraad moet daar op 30 maart een besluit over nemen. SP, Hart voor Haarlem en OPHaarlem proberen dat proces te vertragen met een referendum.

In het gebouwtje van speeltuin De Papegaai in Haarlem-Oost waren vooral de tegenstanders van het voorgestelde parkeerbeleid aanwezig. Haarlem wil betaald parkeren invoeren in elf wijken. De drie oppositiepartijen zien daar helemaal niets in en vinden vooral dat de huidige coalitie de kiezers heeft bedrogen.

"De Haarlemmers moeten hier zelf over meebeslissen" Ruud Kuin, SP Haarlem

"We willen een referendum afdwingen, want de Haarlemmers moeten hier zelf over meebeslissen. We hebben nu eerst 400 handtekeningen nodig om een eerste stap te zetten richting zo'n volksraadpleging", aldus fractievoorzitter Frans Kuin van de SP. Daarbij is haast geboden, want de gemeenteraad buigt zich op 30 maart al over het voorstel van het college. "We moeten een week daarvoor die handtekeningen indienen bij de gemeente." Principekwestie "Het is een principekwestie", vervolgt Kuin, "Het was tot de verkiezingen van maart vorig jaar zo dat Haarlemmers konden beslissen of betaald parkeren in hun wijk werd ingevoerd. En dat werd ineens afgeschaft na de verkiezingen, terwijl het bij de meeste partijen helemaal geen verkiezingsthema was. Het gaat om zeggenschap." Proberen de oppositiepartijen de besluitvorming alleen maar te vertragen met het referendum? "Het organiseren van een referendum kost in ieder geval drie maanden. Dan hebben we tijd om het debat in de stad te organiseren", besluit Kuin. Tekst gaat door onder de foto

Fractievoorzitter Louise van Zetten van Hart voor Haarlem haalde tijdens de bijeenkomst hard uit naar het gemeentebestuur. "De verkiezingen waren nog niet eens een jaar geleden. Dit was geen groot verkiezingsthema. De PvdA heeft beloftes gedaan en die hebben ze gewoon geschonden. We hebben het over burgerparticipatie, de nieuwe democratie. Burgers moeten meebeslissen zeggen ze, maar dit is eigenlijk gewoon een rotstreek. Met deze bijeenkomsten geven we het goede voorbeeld aan de rest van de gemeenteraad. Wij laten de burger aan het woord."

"We halen die handtekeningen fluitend binnen" Frans Smit, OPHaarlem

Frans Smit van OPHaarlem vult aan: "Het was een goede bijeenkomst. We gaan nu zo snel mogelijk die 400 handtekeningen verzamelen. Maar als je hier het enthousiasme onder de mensen proeft en als wij onze eigen achterban in kunnen schakelen, dan hebben we die handtekeningen fluitend binnen." "Met die handtekeningen kan de start van zo'n referendum worden afgedwongen. Dan moeten we nog eens 4000 handtekeningen verzamelen. Maar de besluitvorming over het invoeren van het betaald parkeren mag dan pas na het referendum plaatsvinden", zegt Smit. "We zijn overigens niet tegen parkeerregulering als het iets toevoegt aan de stad, maar het moet wel met inspraak van de buurt gebeuren. Bovendien: de gemeente gaat straks miljoenen verdienen aan dit beleid. Haarlem is al één van de duurste gemeenten." Woensdagavond is de tweede bijeenkomst van Hart voor Haarlem, OPHaarlem en SP in de Sint Bavoschool in Haarlem-Noord. Die begint om 20.45 uur.

Parkeerbeleid De gemeente Haarlem wil betaald parkeren invoeren in elf wijken. Dat zijn de Amsterdamsewijk, Delftwijk, Duinwijk, Haarlemmerhoutkwartier, Houtvaartkwartier, Indischewijk, Slachthuiswijk, Ter Kleefkwartier, Transvaalwijk, Vogelenwijk en Vondelkwartier. Volgens de gemeente is de parkeerdruk daar hoog: meer dan 85 van de 100 parkeerplekken zijn 's nachts bezet. Bewoners van die elf wijken moeten straks een parkeervergunning kopen. Dat kost voor de eerste auto 99 euro, maar voor een tweede auto ben je al ruim 400 euro per jaar kwijt. En dat terwijl de bewoners helemaal niet zo'n grote parkeerdruk ervaren. Op 14 maart is er een extra zitting van de raadscommissie Beheer. Daar kunnen alle insprekers hun zegje doen. Diezelfde commissie buigt zich op 23 maart inhoudelijk over het dossier en de gemeenteraad moet dan op 30 maart een finaal besluit nemen.