Zaanse stakende chauffeurs boos: 'Chauffeurs die wel werken moeten dienst van stakers verplicht overnemen'

Er lijkt een tweestrijd te zijn tussen stakende buschauffeurs, busvervoerder Transdev en chauffeurs die wel gewoon doorwerken in Zaandam. "Chauffeurs die wel rijden op een stakingsdag worden op een, door de vestigingsleiding, in elkaar geflanste diensten gezet", vertelt een anonieme buschauffeur aan NH Nieuws.

Volgens Connexxion worden de diensten niet zomaar in elkaar 'geflanst'. "We vinden het belangrijk dat reizigers zoveel mogelijk van a naar b, maar uiteindelijk ook weer van b naar a kunnen rijden. Dat kunnen we niet garanderen als chauffeurs hun oorspronkelijke diensten rijden. Aflossing van voertuigen komt dan in de knel. Daarom passen we inderdaad diensten aan, om zoveel mogelijk te kunnen focussen op specifieke lijnen en routes", legt woordvoerder Rick de Vries uit.

"Omdat we aangepaste diensten hebben gemaakt betekent dit dat chauffeurs die willen werken alleen deze diensten kunnen rijden. Het aantal chauffeurs dat hier moeite me heeft is zeer beperkt."