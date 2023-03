Wes (19) wil graag sportlocatie in Velsen-Noord: 'Eigen schuur wordt te klein met dertig jongens'

Wes (19) ziet het al voor zich: een nieuwe sportlocatie in Velsen-Noord om zijn mixed martial arts-kwaliteiten aan te scherpen. Zoiets is er nog niet in het dorp, of je moet het schuurtje in de tuin van zijn ouders meetellen. Dat barst letterlijk en figuurlijk uit z'n voegen, omdat Wes en zo'n dertig jongeren uit de buurt er nu regelmatig trainen. Binnen twee dagen staat de teller op zo'n 50 handtekeningen voor Wes' sportplan. Ook Jeroen Besseling van Welzijn Velsen ziet Wes' plan met optimisme tegemoet.

De beoogde sportlocatie aan de Nieuwe Hout- of Koningsweg is maar een voorstel van Wes. Zijn vader Cor: "Misschien heeft iemand wel een loods, dat kan ook. We dachten zelfs aan de kerk, maar daarvoor kunnen we de huur niet ophoesten."

Jeroen Besseling van Welzijn Velsen is enthousiast over het plan, hoewel er nog niks op papier staat en er ook nog geen garantie is dat het allemaal gaat lukken. "Maar dit is leuk, Wes heeft een plan dat veel sporters kan baten. En als hij inderdaad al vijftig handtekeningen heeft verzameld, is er dus ook steun voor."