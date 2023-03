Grote brand in leegstaand pand aan Lisserdijk in Lisserbroek

In een leegstaand pand aan de Lisserdijk in Lisserbroek is vanavond een grote brand uitgebroken. De brandweer adviseert omwonenden ramen en deuren te sluiten.

Inter Visual Studio

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat er in een leegstaand pand aan de Lisserdijk op dit moment een grote brand woedt. Het is vooralsnog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. De brandweer is op dit moment nog druk bezig met blussen.

Brandweer #lisserbroek heeft vanwege uitslaande brand aan een leegstaand pand op de lisserdijk, opgeschaald naar #grotebrand. Sluit ramen en deuren indien u last heeft van de rook. ^sve — VRK (@VRKennemerland) March 7, 2023