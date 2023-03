Code geel afgegeven: KNMI waarschuwt voor 'grootschalige gladheid' door sneeuw

Het KNMI heeft voor woensdagochtend code geel afgekondigd vanwege de kans op gladheid door sneeuwval. Vanavond gaat het vriezen en wordt in Noord-Holland sneeuwval verwacht.

Doordat het in de nacht van dinsdag op woensdag gaat vriezen, is er kans op gladheid. Daarom geldt vanaf vanavond 22.00 uur tot morgenochtend 9.00 uur code geel in heel de provincie.