Eén op de vijf Amsterdammers slachtoffer cybercrime: "Steeds meer hoogopgeleiden"

Bijna een op de vijf Amsterdammers was in 2021 het slachtoffer van online criminaliteit. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek , uitgevoerd door de gemeente Amsterdam. Hoger opgeleiden waren volgens het onderzoek gemiddeld vaker het slachtoffer dan lager opgeleiden. 65-plussers gaven aan minder vaak het slachtoffer te zijn geweest dan jongere mensen.

Van de Amsterdammers (15.908) die in 2021 de Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland hebben ingevuld blijkt dat 18 procent slachtoffer is geworden van online criminaliteit. "Hierbij gaat het erom dat mensen daadwerkelijk slachtoffer zijn geworden, of ergens zijn ingetrapt", schrijft onderzoeker Nathalie Bosman.

Aankoopfraude

Van de verschillende vormen van online criminaliteit kwam aankoopfraude het vaakst voor (7 procent). Het gaat dan om oplichting bij aankopen via internet. Van 6 en 3 procent werd respectievelijk een account of apparaat gehackt. Vormen als online bedreiging, identiteitsfraude, en shametexting komen minder voor.

Opvallend zijn de verschillen achtergrond: twee op de tien (21 procent) Amsterdammers met een hbo/wo opleiding was in 2021 het slachtoffer van een of meerdere vormen van online criminaliteit. Daartegenover staat 18 procent van mensen met een mbo, havo of vwo-opleiding.

Bijna de helft van alle slachtoffers heeft melding gemaakt bij politie, de Fraudehelpdesk, een bank of andere organisatie.