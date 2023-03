Tweede fase van Talent Academy in West-Friesland officieel gestart

De tweede fase van de Talent Academy West-Friesland werd vandaag officieel ingeluid met een tekenmoment in Hoorn. De aanleiding van het initiatief is vergrijzing in de regio, in combinatie met de steeds grotere personeelstekorten.

De Talent Academy is een initiatief van een behoorlijk aantal stakeholders in West-Friesland, vertelt Van Soelen. "Hierbij moet je denken aan de WBG (de Westfriese Bedrijvengroep, red.), De Omring en WilgaerdenLeekerweideGroep. Wat we in deze Talent Academy doen is dat we talent ontwikkelen in de regio West-Friesland."

Door het verbinden van het onderwijs aan het bedrijfsleven wordt met elkaar geprobeerd om de regio nog aantrekkelijker te maken voor het talent in de regio. "En talenten zijn in dit geval studenten en 'jongprofessionals'. We zijn in 2020 begonnen met de Talent Academy Zorg", zegt Danny van Soelen, regisseur-developer bij de Talent Academy. "Daarin zijn een aantal post-HBO opleidingen opgezet."

Binnen de Talent Academy in West-Friesland zijn momenteel twee stromingen actief. "Wat we door die samenwerking van al die stakeholders voor elkaar hebben gekregen is dat er nu tijd en geld is om zowel de bestaande academies in de lengte en breedte te laten groeien, en dat we nieuwe academies gaan initiëren."

Komende weken formaliseren

Volgens Van Soelen betreft de lancering van de twee fase een informele start, om het juiste bestuursmodel te vormen. "We hebben dat op ons netvlies staan, maar we gaan daar vandaag ook met alle stakeholders stappen in maken. Dus we zijn eigenlijk op de werkvloer al bezig, terwijl de formalisering van de Talent Academies de komende weken, maanden gaat plaatsvinden."