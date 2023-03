Vermiste Jessica (29) ontvluchtte VUmc waar bezorgde agenten haar naartoe brachten

De vermiste Jessica (29) uit Haarlem is op de dag van haar verdwijning het VUmc in Amsterdam-Zuid ontvlucht. Ze was daar in de nacht ervoor naartoe gebracht door agenten die haar in Amsterdam in verwarde toestand hadden aangetroffen.

Vermiste Jessica (29) uit Haarlem - Politie

Dat was exact twee weken geleden, op dinsdag 21 februari. Agenten die haar die dag in Amsterdam over straat zien zwerven, vinden haar zo verward overkomen dat ze besluiten de vrouw naar het VUmc te brengen. Hieronder is Jessica te zien op beeld gemaakt met een bodycam. De vrouw was op dat moment niet gewond, bevestigt een politiewoordvoerder desgevraagd.

Jessica Kurzawa (29) uit Haarlem vermist - Politie

Terwijl ze op medische zorg wachtte, heeft ze de benen genomen. "Ze is enigszins angstig weggerend", aldus de woordvoerder. Ze heeft zich niet aan haar behandeling onttrokken, want 'ze was nog niet opgenomen' op het moment van haar vlucht. 'Nog geen spoor' Dat er sinds vandaag uitgebreid gezocht wordt in het Amsterdamse Bos, betekent niet dat de politie aanwijzingen heeft dat ze daar naartoe is gegaan. "We hebben nog geen enkel spoor, maar dat is dicht bij de plek waar ze voor het laatst is gezien." De noordkant van het bos ligt hemelsbreed minder dan een kilometer van het VUmc. "Niets doen is geen optie."

De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Bijvoorbeeld dat Jessica met iemand is meegegaan, maar ook dat ze niet meer leeft. "We bekijken de scenario's zo breed mogelijk." Behalve de politie kamt ook het Veteranen Search Team het bos uit. Dat team wordt niet bij alle vermisten ingeschakeld, maar in dit geval wel omdat het lastiger en intensiever is om een bos te doorzoeken dan stedelijk gebied. "Zij zijn er gespecialiseerd in om dat op een professionele en gestructureerde manier te doen. Zodat er geen stukken dubbel worden gedaan." Eerder vandaag vertelde coördinator Inno Rutting van het Veteranen Search Team dat zo'n zeventig à tachtig vrijwilligers in linie het bos uitkammen. Dat doen ze lopend, maar ook op de fiets.