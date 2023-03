Na jaren strijd trekt Ineke aan het langste eind: Hotel Bergen aan Zee mag niet

Er komt voorlopig geen nieuw hotel op de plek van Hotel Nassau in Bergen aan Zee. Dat heeft de Raad van State bepaald. Die zet een dikke streep door de verleende vergunning van de gemeente. "Het is gelukkig van de baan", verzucht Ineke Aronds, die jaren streed tegen het 'megalomane bouwplan'.

Tegen die vergunning maakten bewoners en ondernemers in november bezwaar bij de Raad van State. Vanochtend hoorden zij dat ze in het gelijk zijn gesteld. Volgens de hoogste rechter heeft de gemeente procedurefouten gemaakt, door te proberen versneld en met een 'huisnummerbesluit' een ruimtelijk plan toe te staan.

De eigenaar/ontwikkelaar van het verouderde Hotel Nassau wil het gebouw slopen en op dezelfde plek in het duin een nieuw, modern hotel bouwen – Nieuw Nassau . Het gaat om een hotelgebouw met daarbij een appartementencomplex. In 2021 verleende het gemeentebestuur de omgevingsvergunning, waarin staat dat er buiten het geldende bestemmingsplan gebouwd mag worden.

"Het is zo'n opluchting", stelt Aronds. "Al de geitenpaadjes die zijn bewandeld door de gemeente, die zijn allemaal doorzien. Ze zijn hard gestraft, zo lezen wij de uitspraak, voor het opzoeken van juridische randjes, het ontbreken van participatie."

Democratisch plan

"We zijn in Bergen aan Zee verlost van hoogbouw op het kwetsbare duin. We zijn opgelucht en trots, maar ook dankbaar voor de steun door ruim 11.000 mensen die onze petitie getekend hebben. De weg is vrij voor een democratisch plan waarbij inwoners wel serieus worden betrokken."

Want de Verontruste Bewoners zijn niet tegen een nieuw hotel. "We willen een bouwplan dat past bij de kleinschaligheid van Bergen aan Zee, en bovenal een plan met eerbied voor de natuur en het landschap. Hier gaan we voor."

Het gemeentebestuur onderzoekt de komende tijd wat de gevolgen zijn van de uitspraak. "We zullen de gemeenteraad hierover informeren", laat een woordvoerder weten.