Bont en levende kreeften en krabben toch niet in de ban op de Amsterdamse markt: college ziet af van verbod

Het plan van de gemeente om op markten in de stad een verkoopverbod in te stellen voor levende kreeften en krabben en een verbod op de verkoop van bont gaat er uiteindelijk toch niet komen. Het college zag het verbod graag komen, maar vanwege de 'juridische risico's' die gepaard gaan met het verbod zien ze er nu toch van af.

Dat schrijft wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken) in een brief aan de gemeenteraad. In september 2021 besloot de gemeente dat de verkoop van de levende dieren en bont klaar moet zijn. "In het belang van het dierenwelzijn komt er op de Amsterdamse markten een verbod op de verkoop van bont en levende krabben en kreeften. Hier zullen wij ook op gaan handhaven", liet wethouder Everhardt destijds weten. De maatregel was een gevolg van een voorstel van de Partij voor de Dieren uit 2018, waar het stadsbestuur toen positief op reageerde.

Juridisch verstevigen

De bedoeling van het college was om in 2022 het verbod daadwerkelijk in te laten gaan, maar omdat het juridisch fundament onder het verkoopverbod moest worden verstevigd, werd het met in ieder geval een jaar uitgesteld. Het college wilde een onderzoek laten uitvoeren om de juridische risico's te verlagen, maar in voorbereiding daarop kwam naar voren dat dat 'niet tot nauwelijks' het geval is.

Voor het college werd het duidelijk dat het verkoopverbod geen stand zou houden bij de bestuursrechter. Als een rechter gaat kijken naar hoe het verbod tot stand is gekomen, dan wordt er onder andere gekeken of er genoeg rekening is gehouden met de mogelijke negatieve consequenties voor de ondernemers en dat er uitgelegd kan worden als er geen rekening mee wordt gehouden. Volgens een advocatenkantoor dat voor de gemeente naar de mogelijke zaak keek, zou een rechter oordelen dat de gemeente onvoldoende aan de vereisten zou voldoen.

Risico blijft overeind

"Het risico dat het verbod de bestuursrechtelijke toetsing niet doorstaat, blijft bij ieder onderzoek overeind en reëel", schrijft Mbarki. "Daarnaast kost het capaciteit om de onderzoeken te begeleiden en vervolgens over te gaan op het instellen van een verbod. Het college acht het risico dusdanig hoog dat het verbod uiteindelijk geen standhoudt dat het ervoor heeft gekozen het vervolgonderzoek te staken en af te zien van het instellen van een verkoopverbod."

Wel laat Mbarki weten dat als er in de toekomst andere gronden on nieuwe instrumenten beschikbaar zijn om het verbod in te stellen dat het college er weer naar gaat kijken. "Vanwege het leed dat dieren wordt aangedaan, had het college graag gezien dat er meer mogelijkheden waren voor het instellen van een verbod."