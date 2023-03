Bestuurder botst tegen boom bij Uitgeest en overlijdt, bijrijder niet gewond

Een automobilist is vanmiddag langs de A9, op de Parallelweg, ter hoogte van Uitgeest na een eenzijdig ongeluk overleden. De bijrijder in de auto raakte niet gewond. De politie doet op dit moment onderzoek naar het ongeval.

De politie doet op dit moment uitgebreid onderzoek op de plek van het ongeluk. Een woordvoerder van de politie laat weten op dit moment met alle mogelijke scenario's rekening te houden. "We gaan kijken wat daar is gebeurd, er zijn op dit moment allerlei verklaringen te bedenken."

