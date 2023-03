Berenice van Leer een muzikaal leven in de voetsporen van vader Thijs

Berenice loopt naar twee enorme lindebomen toe die op het grasveld achter het landhuis staan. Ze vertelt over haar debuutalbum From Silence waarop ze terug grijpt op haar jeugd in Bussum. Bijvoorbeeld in het nummer Close to me. "Ik zing daar over het landhuis dat je uit de verte al zag staan als je de oprijlaan op kwam rijden. Die weg was als kind eindeloos natuurlijk" lacht Berenice. "En over de lindebomen. Dan keek je omhoog en zag je ze dansen in wind. Heel sprookjesachtig. Dat is lang geleden, maar de bomen staan er nog. Mooi toch."

Bernice groeide op in een samengesteld gezin met maar liefst 8 broertjes en zusjes. "Het was natuurlijk heerlijk om hier als kind rond te banjeren, te spelen en hutten te bouwen en we hielden verkleedpartijen. We hadden alle ruimte."

We ontmoeten Berenice van Leer op landgoed Oud Bussum waar zij als kind opgroeide. De familie van Leer woonde in de aanbouw van het statige landhuis. De aanbouw is er niet meer en in het witte, neoklassiek landhuis zit nu een software bedrijf.

Vader Thijs van Leer, bekend van de band Focus waar hij in de jaren 70 furore mee maakte, speelt een grote rol in het leven van Berenice. 'We hadden een vleugel in de kamer staan en dan gingen de tuindeuren open en hoorden we hem spelen', vertelt Berenice. "Hij nam ons ook vaak mee als hij ergens optrad. Ik speelde als meisje viool. We hebben ook op tv opgetreden bij de 5 uur show".

Muzikale erfenis

Thijs van Leer wordt eind van de maand 75 jaar. Hij treedt nog steeds op met Focus. Ook speelt hij op twee nummers van het album van Berenice mee. 'Ik heb van hem het muzikale talent geërfd en geleerd dat je vrij mag zijn in het muziek maken', vertelt Berenice. Was het voor haar een voor- of nadeel om dochter van de beroemde Thijs van Leer te zijn? Beide denkt ze. "Je hebt misschien iets eerder de aandacht van de mensen omdat je die naam hebt, maar ze verwachten ook wel meer van je." Over het algemeen is ze 'gewoon heel blij' met haar pa. "Daarom vind ik het ook belangrijk dat hij op mijn debuutalbum meespeelt."