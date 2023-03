Roep om fietsflat bij CS open te laten voor mensen met een kleine portemonnee

De fietsflat bij Centraal Station is pas net een week leeg, maar als het aan de PvdA Stadsdeel Centrum en de Amsterdamse Studentenvakbond (ASVA) ligt, gaat hij snel weer open. De flat moet wat de organisaties betreft als alternatief dienen voor mensen met een kleine portemonnee en studenten. De nieuwe stallingen rondom centraal kosten namelijk na 24 uur 1,35 euro per dag: "Kan flink aantikken in een jaar."

Fietsflat - NH Nieuws

Onlangs liet de gemeente weten dat de flat er in ieder geval tot 2025 blijft staan en op zoek is naar een tussentijdse invulling. De PvdA Stadsdeel Centrum weet daar wel raad mee: "Hij blijft er toch liggen, we kunnen 'm wel leeg laten staan of gebruiken voor mensen die 'm nodig hebben", vertelt Arne Bartelsman. In de nieuwe fietsenstallingen betalen fietsers na 24 uur namelijk 1,35 euro per dag. Volgens de partij kunnen die kosten voor sommige Amsterdammers heel vervelend uitpakken: "Voor sommige mensen met kinderen, die niet zoveel te besteden hebben of studenten kan die paar euro per jaar aantikken", aldus Bartelsman. Maar ook ziet hij parkeermogelijkheden voor grotere voertuigen in de flat: "Ik denk dat je beneden goed kan gebruiken voor bakfietsen en scooters en boven voor een beperkt aantal fietsers. Daar kan je goed op handhaven", vertelt Bartelsman.

"Zeker als je wat langer weggaat, loop je tegen die extra kosten aan" Aziza Filal, voorzitter ASVA

Ook Aziza Filal, voorzitter van de ASVA, wil de fietsflat terug: "Het stallen van je fiets hier is nu niet meer toegankelijk als student zijnde. Mocht je als student naar je ouders willen, moet je er nu ineens voor betalen. Zeker ook als je wat langer weggaat, loop je tegen die extra kosten aan", zegt de voorzitter. Een andere oplossing is volgens Filal dat een deel van de nieuwe stalling gratis wordt voor studenten: "De wethouder heeft gezegd daar naar te gaan kijken, dus we zijn hoopvol", zegt ze.

Maar mensen onnodig op kosten jagen is niet het enige probleem dat Bartelsman verwacht: "Ik denk dat mensen toch een drempel voelen om met de fiets naar station te gaan, dat vind ik jammer. Ten tweede denk ik dat ze misschien een plek gaan zoeken in de buurt en dat andere stukken daardoor drukker worden met fietsparkeren. Ook denk ik dat als hij leeg blijft staan, het een uitnodiging is voor mensen om er in te gaan bivakkeren." Het fietsflatvraagstuk wordt dinsdagavond tijdens de stadsdeelcommissievergadering besproken.