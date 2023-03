De eerste cabrioclub voor vrouwen: "Het maakt ons sterker en onafhankelijker"

Sinds kort heeft Miranda Nanda Maria van Dijk uit Oosthuizen een cabrio. "Ik reed altijd al sportieve auto's maar dit is geweldig. Haar in de wind, natuur opsnuiven en gaan." En die ervaring wil ze nu graag delen met andere vrouwen en daarom richtte een cabrioclub op. Uitsluitend voor vrouwen. De eerste. "Wij mogen na al die eeuwen van mannenmacht ook wel eens aan de beurt komen."

Vandaag is het internationale vrouwendag maar voor Miranda is dat het elke dag en al vijfentwintig jaar. "Ik doe van alles om vrouwen sterker te maken. Dat ze zelf het stuur in handen nemen. Geloven in zichzelf en zich ontwikkelen. Daarvoor geef ik advies en trainingen." En ontplooit ze allerlei activiteiten zoals nu een cabrioclub en al langer bestaat er een biljartclub voor vrouwen met ballen. "Elke week biljarten we in Volendam."