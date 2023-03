Hond springt plots provinciale weg op en wordt aangereden, per hondenbrancard afgevoerd

Op de N242 bij Heerhugowaard is vanmiddag een hond aangereden, nadat het dier ineens voor de auto sprong. Het dier is met onbekend letsel door de dierenambulance naar een kliniek gebracht.

Een woordvoerder van de dierenambulance laat weten dat de eigenaar van de hond aanwezig was ten tijde van het ongeluk. Hoe het met de hond gaat en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk.

