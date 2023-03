Zo zoeken bijna 100 oud-militairen naar vermiste Jessica in Amsterdamse Bos: "We zoeken ook met een onderwaterdrone"

Het Amsterdamse Bos is vandaag het decor van de zoektocht naar Jessica Kurzawa (29) uit Haarlem, die sinds twee weken spoorloos is. Inmiddels is niet alleen de politie, maar ook het Veteranen Search Team naar haar op zoek. Coördinator Inno Rutting legt uit wanneer ze in actie komen en hoe ze te werk gaan.

Tussen de zeventig en tachtig leden van het team zoeken vandaag in het bos naar de vermiste Jessica. "We hebben op dit moment vier groepen in het terrein. En die hebben verschillende sectoren, zodat we ook dingen kunnen uitsluiten."

"We hebben diverse specialiteiten in huis om de politie te ondersteunen"

Hoe lang ze vandaag doorgaan met zoeken, staat nog niet vast. "De gesteldheid van de mensen is belangrijk, want ze moeten behoorlijk wat lopen op linie. En je moet scherp blijven, dus als de scherpte eruit gaat, zullen er mensen afvallen en kijken we wat we nog kunnen doen, maar meestal gaan we wel lang door."

Bikers

Behalve te voet wordt het bos ook op de fiets uitgekamd. "We hebben ook bikers, die zetten we ook in. En aan de hand van de vraag van de politie kunnen we ook drones inzetten. We hebben ook een onderwaterdrone. En een tracker-team, dat zijn speciale mensen die sporenonderzoek kunnen doen. Dus we hebben diverse specialiteiten in huis om de politie te ondersteunen."

