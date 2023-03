De seizoenen verschuiven, dit is waarom dat gevaarlijk is voor de Noord-Hollandse natuur:

De krokussen staan in bloei, maar desondanks viel er vandaag op veel plekken sneeuw in de provincie. In december viel er geen vlok, maar vooral veel regen. De natuur lijkt in de war. Wat is er precies aan de hand? We vragen het boswachter Arjan Postma.

Uit de archieven: Arjan Postma met zijn hond Skipper in Purmer-Zuid - Stephan Roest

1. Wat is er met de natuur aan de hand? "De seizoenen verschuiven. Door klimaatverandering is het over het algemeen warmer geworden, waardoor niet alleen seizoenen maar ook neerslagpatronen verschuiven. Dat is het meest gevaarlijke." 2. Waarom is het verschuiven van neerslagpatronen dan gevaarlijk? "Vroeger hadden we een heel nat voorjaar. Tegenwoordig zien we dat er vanaf februari tot mei amper regen valt. Dan wordt het echt lastig. Er zijn dan weinig insecten waardoor er ook minder bestuiving plaats vindt. Met als gevolg dat vogels minder of niet kunnen eten. Die planten en bloemen zijn ook weer eten, dus dan stort het ecosysteem in elkaar."

3. Zijn er Noord-Hollandse gebieden die extra kwetsbaar zijn? "Ja, bijna allemaal. Om te beginnen bij de dijken: die verdrogen heel erg. De waterbel in de duinen droogt in waardoor er droogtescheuren ontstaan. Er komen dan veel minder insecten op dat gebied af. Veeweidegebieden drogen ook uit en zakken een stuk naar beneden. Wij hebben het geluk dat we op het laagste punt zitten en water uit het IJsselmeer kunnen pompen als dat nodig is. Daarom zijn polders altijd goed gevuld. Maar vergis je niet: ook het IJsselmeer is afhankelijk van smeltwater en het Rijngebied. Als dat droog komt te staan hebben wij hier ook grotere problemen."



Uit de archieven: De grond is keihard en gescheurd door de droogte. NH Nieuws/Laura Gremmee - NH Nieuws/Laura Gremmee

4. Je hoort vaak dat je natuur weerbaar en veerkrachtig is. Waarom maak jij je dan toch zorgen? "De natuur is zeker weerbaar. Maar het hangt heel erg van de snelheid af waarmee natuurverandering gepaard gaat. Er zijn diersoorten die zich snel kunnen aanpassen, die ervaren minder last. Maar voor veel soorten gaat deze verandering veel te snel. Ze kunnen het simpelweg niet bijbenen. Ook zijn er gebieden die wij te zwak hebben gemaakt. Verzwakte gebieden herstellen zich ook minder snel." 5. Welk steentje kunnen wij zelf bijdragen? "Ga stemmen op de Waterschappen. We moeten de waterverdeling in ons land veranderen. Nederland is gewend om overtollig water zo snel mogelijk naar zee af te voeren. Tegenwoordig moeten we dit in piekmomenten veel beter vasthouden. Daarnaast is robuust maken van de natuur ook een goed streven. Dit kan ook in je achtertuin: laat een hoekje verruigen. Doe daar helemaal niets. Daar heb je de grootste biodiversiteit."