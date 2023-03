Zingt het Wervershoofse koor zijn laatste lied? Ton vreest voor voortbestaan na fusie

Ton Swart (75) uit Wervershoof zingt al jaren bij het mannenkoor. In 1989 trad hij op 41-jarige leeftijd toe, waar hij sindsdien nooit meer is weggegaan. Toch hangt het voortbestaan aan een zijden draadje, nu de Sint-Werenfriduskerk vorige week zaterdag is afgestoten. "De laatste maanden zingen we nóg wel uit."

Ton Swart

De pastorie naast de kerk fungeert nog altijd als thuishonk, waar ze samen zingen of repeteren. "We repeteren er elke vrijdagavond", zegt Ton Swart, voorzitter van het mannenkoor in Wervershoof. Het koor zingt vooral Gregoriaanse liederen en bestaat uit zo'n 19 'koorzangers'. Door de jaren heen namen ze ook leden uit Onderdijk onder hun hoede. "Ik zie de toekomst somber in. We zijn een hecht clubje, hebben veel samen gezongen. Ik ben bang dat die tijden voorbij zijn." En dat zou een aderlating zijn, weet Swart. In 2004 viert het mannenkoor nog zijn 125-jarig bestaan. Na al die jaren lijken ze nu 'hun' geliefde kerk te moeten verlaten. Het vertrouwde loopje zit er vanaf volgend jaar niet meer in. "Volgend jaar zal dat vast anders zijn, dan moeten we repeteren voor een kerkdienst, die één keer in de vijf weken plaatsvindt. Je kunt er weinig aan doen, de keuze is al gemaakt", zegt Swart. Ook hij was vorige week zaterdag aanwezig, toen de keuze viel op Medemblik. Het eerder gepresenteerde fusieplan van het Noord-Hollandse bisdom zorgde voor veel ophef, gezien de grote opkomst. "Honderden mensen kwamen op de bijeenkomst af. Er heerste een trieste stemming, dat was goed te merken."

Ook telt de Sint-Werenfriduskerk meerdere koren, die allemaal hun stem door de kerk willen laten galmen. "De spoeling wordt dun. Elke week zingen, dat willen we allemaal wel. Zingen, koffiedrinken en bij elkaar zijn. Het is een leuke bezigheid, zeker op oudere leeftijd", vindt Swart. In de kerkelijke wandelgangen circuleren al geruchten over koorzangers die de handdoek in de ring gooien of zelfs uitkijken naar een ander mannenkoor. Velen van hen zien Medemblik als hoofdkerk namelijk niet zitten. "Om dan helemaal naar Medemblik te gaan, zien veel leden niet zitten", zegt Ton. "Een hoofdkerk in Wervershoof of Onderdijk was veel beter geweest, die liggen centraler." Maar die gedachte wordt overschaduwd door een prangende vraag: hoe nu verder? Het is een vraag die deze week aan bod komt, als de koren samenkomen. "De laatste maanden zingen we denk ik nóg wel uit."

Fusieplan van het bisdom Vanwege een terugloop van het aantal kerkgangers en vrijwilligers en de torenhoge (stook)kosten, werden de kerken gedwongen om na te denken over hun toekomst. Met dat in het achterhoofd werd er een gewaagd plan bedacht: van vijf kerken naar één. De kerk die overblijft, zou worden aangewezen als 'hoofdkerk'. De rest gaat op termijn dicht. Afgelopen zaterdag kwam de Sint Martinuskerk van Medemblik als winnaar uit de bus.