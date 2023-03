Verdachte dodelijk ongeluk Rembrandtplein weer op vrije voeten

De 19-jarige Rotterdammer die donderdag werd aangehouden in verband met de dodelijke aanrijding op het Rembrandtplein, is inmiddels weer op vrije voeten. Volgens woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Amsterdam is er onvoldoende grond om de man nog langer vast te houden.

Wel blijft de man nog verdachte in de zaak. Het onderzoek daarvan is bijna afgerond, aldus de woordvoerder. De Rotterdammer wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met dood door schuld.

Bij het ongeluk op het Rembrandtplein kwam woensdagavond laat een 73-jarige man om het leven. Het slachtoffer zat op de fiets toen hij door een scooterrijder werd aangereden. De bestuurder vluchtte direct naar het ongeluk, zijn deelscooter achterlatend.

De volgende ochtend werd er in Breda een verdachte aangehouden. "Er wordt nader onderzocht of hij ook de bestuurder van de scooter was ten tijde van het ongeval", meldde een politiewoordvoerder toen.

'Gevaarlijk'

Buurtbewoners en ondernemers reageerden een dag later geschokt op het ongeluk. Ze zeggen vaker gevaarlijke verkeerssituaties op die plek te zien en pleiten voor meer handhaving. De scooterrijder die betrokken was bij het ongeluk had daar namelijk niet mogen rijden. Zowel het fietspad als de trambaan zijn op die plek verboden terrein voor scooters.