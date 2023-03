De Peiling: het geheim van een lang huwelijk is..

Feest in huize Salomons-Hetteling in Zaandam, het echtpaar is 65 (!!) jaar getrouwd. Hun eerste ontmoeting was op een dansschool op de Gedempte Gracht, sindsdien dansen zij samen door het leven. Voor ons een mooie aanleiding om aan jullie te vragen wat het geheim is van een lange gelukkige relatie? En hoelang ben je al samen met je partner?