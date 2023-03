Ons Dorp: 'De directeur van de hbs zat op zolder'

Aan het einde van de negentiende eeuw gaat er in Den Helder een lang gekoesterde wens in vervulling. De stad krijgt een rijks Hogereburgerschool (hbs). Het statige schoolgebouw ligt vlak achter de dijk, dicht bij de haven van Den Helder.

Als de oorlog is uitgebroken, wordt de school al snel in beslag genomen door de Duitsers. En na de vele bombardementen is er in 1944 niets meer van het gebouw over, net als van de rest van het oude Den Helder.

Toch gaan de lessen op de hbs tijdens de oorlog door. De conciërge vindt onderdak in een leegstaande woning aan de Kerkgracht. De kamers zijn ingericht als klaslokaal, de conciërge zit in de keuken en de directeur trekt in op zolder. Na de oorlog, vijftig jaar na de oprichting van de hbs, komen oud-studenten aan op het station van Den Helder om herinneringen op te halen.