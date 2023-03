Burgemeester heeft zorgen na twee kraken op Bussumse juweliers: "Erg verontrustend"

Burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren maakt zich zorgen na de twee kraken op Bussumse juweliers binnen twee weken tijd. "Het is verontrustend om te zien dat het binnen zo'n korte tijd twee keer raak is met zoveel schade tot gevolg", zegt de burgemeester tegen GooiTV.

Nog geen tien dagen eerder was het hemelsbreed zo'n tweehonderd meter verderop raak, aan de Nassaustraat. Daar was de schade een stuk groter. Met een explosief werd de etalage opgeblazen met een flinke ravage tot gevolg. Van de pui was weinig meer over, de hele straat lag bezaaid met glas. Volgens de eigenaar konden de daders ook 'best wel wat' meenemen.

Burgemeester Han ter Heegde vertelt geschrokken te zijn. "Vooral de plofkraak met alle ravage van dien, hakt er flink in. Voor zowel de ondernemer zelf als de bewoners rondom de zaak. Het tast je veiligheidsgevoel aan en dat heeft enorm veel impact", vertelt de burgemeester. De burgemeester heeft na afloop contact gehad met de ondernemers en buurtbewoners.

Beveiliging op orde

Waarom juist twee juweliers zo dicht bij elkaar en binnen zo'n korte tijd het doelwit zijn, weet ook de burgemeester niet. "Het zijn ook twee zaken die hun beveiliging goed voor elkaar hebben. Alles wordt hermetisch afgesloten als de winkel dichtgaat, dus je gaat je afvragen wat je nog meer moet doen om zo'n plofkraak of inbraak te voorkomen."

Van de daders van de twee kraken ontbreekt nog steeds elk spoor. De politie onderzoekt de twee zaken nog. "Er wordt gekeken naar camerabeelden en er wordt buurtonderzoek gedaan. Graag wil ik mensen ook oproepen die meer weten of misschien iets gezien hebben, of misschien nog videobeelden hebben, zich te melden. Dat is echt heel belangrijk."

Volgens de burgemeester gaat de politie niet extra surveilleren. "En dat heeft ook weinig zin", beseft de burgemeester. "Dat betekent dat je de hele nacht echt alles in de gaten moet houden. En dan moet je dat misschien wel in elke dorp of stad doen. Daar heeft de politie sowieso al geen menskracht voor en je moet je ook afvragen of dat wat oplevert."