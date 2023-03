Sneeuw en staking: drukke avond- en ochtendspits verwacht

De dinsdagavond is normaal gesproken een van de drukste momenten op de weg van de week. Vanwege de verwachte buien met sneeuw en ijzel verwachten ze bij Rijkswaterstaat nu nog meer drukte dan anders. Daarnaast wordt er morgenochtend opnieuw gestaakt in het streekvervoer. Houd rekening dus met drukte op de weg!

Vanavond trekken enkele lichte sneeuwbuien over de provincie. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat het vanavond en morgenochtend glad kan zijn op de weg. Op plekken waar niet gestrooid is, kan het glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten. In de loop van woensdag verdwijnt de gladheid.

Regen, sneeuw en veel ongelukken zorgden vanochtend voor bijna 1.100 kilometer file op de wegen in ons land. De ANWB zei dat het de drukste ochtendspits van 2023 was.

Drukte

Op dit moment zijn er twee korte files in de provincie. Namelijk, op de A7 van Zaanstad naar Hoorn ter hoogte van Purmerend. De vertraging kan daar oplopen tot tien minuten. Ook op de A9 bij Beverwijk lopen reizigers wat vertraging op, maximaal vijf minuten.