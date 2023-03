Lichte scheuren en aangetaste fundering zorgen voor maatregelen Oude Gouwsboom

Scheuren in het metselwerk en een aangetaste fundering zijn de redenen dat er extra paaltjes geplaatst zijn op de Oude Gouwsboom in Enkhuizen. Dat blijkt uit een reactie van de gemeente Enkhuizen op vragen van WEEFF. In Enkhuizen was veel ophef ontstaan over de nieuwe situatie.

Sinds afgelopen vrijdag heeft de gemeente Enkhuizen extra verkeerspaaltjes neergezet en witte strepen op het wegdek aangebracht, om te voorkomen dat automobilisten de Vest oprijden.

"De Vest rond de binnenstad is alleen voor fietsers en voetgangers", aldus woordvoerder Ilma Tjeertes. "Toch kwam het voor dat bij de Oude Gouwsboom de oude afzettingspaaltjes werden verwijderd en autoverkeer vanaf het Handvastwater en de Oude Gracht op dit deel van de Vest reed. Dit zorgt voor onveilige situaties."

Strepen volgens richtlijn

Uit onderzoek is namelijk gebleken dat er lichte scheuren in het metselwerk van het gewelf, gebogen constructie, van de burg zijn ontstaan. Ook is de fundering aangetast. "Hierdoor is het noodzakelijk ingrijpender maatregelen te nemen, zodat auto's daar niet kunnen rijden", legt Tjeertes uit.

De bestaande, uitneembare paaltjes zijn door de gemeente vervangen door vier vaste palen. "Voor de veiligheid van fietsers en voetgangers is de witte belijning aangebracht om hen te attenderen op de paaltjes. Het aanbrengen van belijning doen we volgens de huidige verkeersrichtlijnen."

Maatregel evalueren

In de gemeente is veel ophef ontstaan over de paaltjes en belijning die bij het monument op de vesting geplaatst zijn. Veel inwoners van Enkhuizen lieten weten de verandering 'vreselijk' te vinden. "Wat een aanfluiting", luidde één van de reacties. "Heeft een kind van drie deze strepen getekend?"

De maatregelen zijn volgens de gemeente in lijn met de verkeersrichtlijnen, en van tijdelijke aard. "We begrijpen de reacties van de inwoners over de nieuwe situatie", zegt Tjeertes. "De gemeente beoordeelt elke situatie en is terughoudend in het plaatsen van paaltjes."

Voor een veilige situatie op die plek zijn het aanbrengen van de paaltjes en de witte belijning volgens de gemeente op dit moment de beste oplossing. Na het herstel van de brug wordt de maatregel geëvalueerd. "Dan bekijken we of er een andere maatregel is om automobilisten op de Oude Gouwsboom pertinent te weren."