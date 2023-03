Rijksmuseum legt verkoop stil na nieuwe stormloop op kaarten Vermeer-expositie

De eerste 450.000 kaarten waren vorige maand in een mum van tijd uitverkocht. Het museum besloot daarom om extra tickets voor de expositie aan te bieden.

De kaartverkoop voor de extra kaarten startte rond het middaguur. Enkele minuten daarna was de website onbereikbaar. Wanneer de kaartverkoop wordt hervat is niet duidelijk. Het museum meldt 'hard te werken' aan een oplossing. Bij een eerdere verkoop van tickets raakte de website ook al overbelast.

Nooit eerder hingen er zoveel schilderijen van Vermeer tegelijkertijd in eenzelfde ruimte. De Delftse schilder maakte in totaal 37 werken en daarvan hangen er nu 28 in het Rijksmuseum. Het gaat bijvoorbeeld om de Vrouw met weegschaal, het Meisje met de parel en het Melkmeisje. Negen werken ontbreken overigens. De expositie is te zien tot en met 4 juni.