GGD verwacht geen heropening testlocaties corona: "Enorme afname in vraag"

Wie zich officieel wil laten testen op corona, kan dat sinds vandaag alleen nog maar in de RAI doen. De GGD heeft de locatie bij het Buikslotermeerplein namelijk gesloten en ook de testbussen op straat zijn verdwenen. De reden is dat er nog maar enkele tot tientallen testaanvragen per dag zijn.

GGD - NH Nieuws

"Nee, ik test nooit", vertelt een Amsterdammer op straat. Hij is niet de enige: na een kleine rondvraag blijkt menig Amsterdammer niet meer te testen, ook niet bij klachten. En dat merken ze ook bij de GGD. Bij de testlocaties komen nog maar weinig mensen langs. "En daardoor is het niet meer nodig om zoveel capaciteit omhoog te houden", verklaart Sophie Ouadrhiri-Thio, adjunct hoofdteam corona bij de GGD Amsterdam. Eind februari gaf het OMT al het advies om te stoppen met testen en isoleren. Zij zien corona inmiddels als een alledaags luchtwegvirus zoals de griep. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid moet het advies nog overnemen, maar de verwachting is dat dat snel zal gebeuren. "We verwachten dat er geen voorjaarscampagne zal komen, dus dan kunnen we de capaciteit voor vaccineren naar beneden bijstellen", aldus Ouadrhiri-Thio. Overigens kan de GGD als dat nodig is weer opschalen. Weinig animo voor testen Voor mensen die kwetsbaar of slecht ter been zijn, is er de mogelijkheid om telefonisch een afspraak te maken met de GGD. Een team komt dan langs aan huis om een coronatest af te nemen.

Wie zich officieel wil laten testen bij de GGD kan dat doen op de locatie in de RAI. Wel zijn er nog vier vaccinatielocaties in de stad waar ook zonder afspraak een vaccinatie voor corona gehaald kan worden. Deze zijn te vinden in de RAI in Zuid, het Buikslotermeerplein in Noord, en in Nieuw-West bij het stadsdeelkantoor op Plein '40-'45 en bij Ru Paré.

En hoewel de testlocaties zijn afgeschaald, raadt de GGD het aan om een zelftest te blijven doen bij klachten. Amsterdammers op straat kunnen daar echter weinig enthousiasme voor opbrengen. "Als ik verkouden ben, blijf ik thuis als het echt erg is. En anders ga ik gewoon door." Ook een man die op dit moment de griep heeft, zegt niet te gaan testen op corona. "Het is geestelijk voorbij voor mij. Omdat het ook uit mijn systeem is om de klachten met corona te linken."